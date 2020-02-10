هل تقفل المدارس الكاثوليكية ابوابها غدا؟

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اعلنت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان أنّه "عشية انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري في البرلمان اللبناني المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 شباط 2020، سرى التداول عبر الواتسآب وبعض وسائل التواصل الاجتماعي ببيان كاذب منسوب إلى الأمين العام يدعو فيه المدارس الى الاقفال."

وفي هذا الصدد، تنفي الهيئة التنفيذية في الأمانة العامة للمدراس الكاثوليكية في لبنان نفيا قاطعا ما يجري التداول به لجهة طلب اقفال المدارس الكاثوليكية يوم غد الثلاثاء، موضحة انّ هذا البيان هو عاٍر عن الصحة حملة وتفصيلاً، وأن الأمين العام في لبنان لم يدِل بأي موقف بهذا الخصوص.

ودعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى الالتزام بقرار فتح المدارس صوناً لحق الأطفال بالتعليم.

وكان جرى التداول بالخبر الكاذب أدناه:

"دعا الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب بطرس عازار رؤساء المدارس ورئيساتها إلى إقفال المدارس حرصًا على سلامة الأسرة التربويّة، مشيراً إلى انه “بعد التداول والتشاور بين مختلف هيئات الأمانة، من الهيئة التنفيذيّة والهيئة العامّة ومندوبي المناطق، بشأن الموقف الواجب اتّخاذه لناحية استئناف التدريس يوم غد الثلاثاء، ولمّا كانت سلامة المتعلّمين والهيئة التعليميّة والأهالي وأمنهم هي من أولويّات مسؤوليات الإدارات المدرسيّة

تدعوا الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان رؤساء المدارس ورئيساتها إلى الالتزام بإقفال المدارس حرصًا على سلامة الأسرة التربويّة، مع احترام حريّة تقدير المواقف المتنوّعة التي تمليها المصلحة العامّة ضمن السياق المناطقيّ الخاصّ".