living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هجوم عنيف من المشنوق على بعبدا وباسيل.. بسبب ثقة الحكومة!

10
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن النائب نهاد المشنوق أن “من خارج مجلس النواب، أحجب الثقة عن حكومة انتحال الصفة، لصاحبها الوزير الدائم للكهرباء المقطوعة جبران باسيل”، وقال: “من خارج مجلس النواب، لا يسعني إلا أن أسمع أصوات الثوّار يهتفون: لا ثقة. أسمع أيضًا رسالة المطران بولس عبد الساتر، وقبله “سيّدنا” المطران الياس عودة، يعلنان أنّ الزمن تغيّر وأنّه حتّى المؤسسات الروحية، باتت في قلب الثورة”.

 

وأضاف، عبر “تويتر”: “وحدها “السلطة” والممسكون بها لا يسمعون ولا ينتبهون. حتى الموت ما عاد يحرك الحاكمين بأمرنا. نحن أمام سلطة لا تسمع ما يقوله اللبنانيون منذ 4 أشهر. لا تسمع ما قاله المطرانان، باسم الوطنية اللبنانية الصادقة. لا تسمع الدقات تعلن أن ساعة النهاية حلّت لكل الأداء السياسي السابق السلطة لا تسمع أن لبنان الشعب والدولة، لبنان المصالح والمستقبل، محاصرٌ بسبب خيارات سياسية وأمنية تضع بلادنا في معاداة كاملة مع العالم كلّه، العربي والغربي. وأعيد وأُكرّر أنّ الأبواب العربية والغربية لن تفتح ما لم ندخل في مسار “الاستراتيجية الدفاعية الوطنية”.

 

وتابع: “هذه السلطة لا تريد الاعتراف بأنّ لبنان لديه إمكانات في الغاز والنفط وأنّ الخطابات الاستفزازية والتدخلات في الدول العربية هي التي تحرمنا هذه الثروات. هذه الحكومة أخبرتنا أنّه في العام 2020 لا كهرباء ولا وعود بها حتّى. وتجاهلت المطلب الدولي بهيئة ناظمة مستقلة للكهرباء كرمى لعيون كهرباء جبران باسيل. بعدما أسقطت الثورة الحكومة السابقة جاءت حكومة جديدة، ومع الاحترام للكثير من الوجوه المحترمة فيها، والمناسِبَة في مراكزها، معروف أنّ قرار الحكومة ليس في يدها. يمكن أن نعود إلى كلام الوزير سليمان فرنجية من موقع الحليف على حدّ تعبيره، الذي تحدّث عن عهد الجشع والطمع”.

 

وختم: “يبقى أنّه آن الأوان ليعلم الثوّار أن السؤال والجواب هو في بعبدا وليس في أي مكان آخر. ولا خطأ في مطالبتهم بانتخابات نيابية مبكّرة وفق قانون جديد، تعيد الاستقرار الوطني إلى مؤسساتنا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout