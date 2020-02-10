غادر منزل عائلته ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:

- عصام أحمد زهرمان (مواليد عام 2003، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 8/2/2020 منزل عائلته الكائن في بلدة وادي الريحان - عكار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر العبدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 470643/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.