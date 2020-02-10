قرّرا أن يبيتا ليلتهما داخل خيمة على ارتفاع 2000 متر!

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في بقعة جغرافية ترتفع ٢٠٠٠ متر عن سطح البحر في أعالي جبل صنين المغطى بالثلوج، حيث تدنت دراجة الحرارة عن الـ ١٥ درجة تحت الصفر، قرر مواطنان قادمان من مدينة زحلة ان يبيتا ليلتهما داخل خيمة ليذهبا في رحلة في اليوم التالي سيراً على الأقدام.

ولكن عند الساعة الخامسة من فجر اليوم حصل ما لم يكن في الحسبان. اشتدت العاصفة وكادت سرعة الرياح ان تؤدي إلى هبوط الخيمة عليهما. فلم يجدا سبيلاً للخروج من هذا المأزق إلا من خلال الاتصال بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني طلبا للنجدة.

ووقد اتجه عناصر الدفاع المدني فوراً إلى المكان المذكور وحاولوا الوصول بواسطة اليات الدفاع المدني، الا ان رداءة الأحوال الجوية وكثافة الثلوج منعتهم من بلوغ الموقع. لكن هذه الصعوبات لم تثنيهم عن تنفيذ المهمة فاستعانوا بزحّافة خاصة بأحد المواطنين واكملوا البحث الى ان تم العثور على الشابين في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وبعد التأكد من ان الشابين لا يشكوان من اي شيء، عمل العناصر على اعادتهما الى بلدتهما بآمان.