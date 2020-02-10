تدابير سير بالتوازي مع انعقاد جلسة مجلس النواب

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أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان أن "مجلس النواب سيعقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة وذلك الساعة 10.30 من تاريخي ١١ و ١٢/٢/٢٠٢٠، لذلك سيتم اتخاذ اعتباراً من الساعة ٧.٠٠ صباحاً من التاريخين المذكورين، تدابير السير التالية:

- إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة وحتى الانتهاء.

- عزل واخلاء المنطقة الممتدة من: جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، مبنى جريدة النهار حتى بنك الاهلي / شارع باب ادريس، إقفال وعزل الخط البحري عند التقاطعات التالية المؤدّية إلى ساحة النجمة: تقاطع الغرغولاّ، تقاطع اللّمبي، تقاطع فوش".

وطلبت من المواطنين الكرام "أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".