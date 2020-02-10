ممثلو عكر وقائد الجيش في تشييع العسكريين: سيلقى العابثون بالأمن جزاءهم

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شيعت قيادة الجيش، العسكريين الذين استشهدوا قبل ظهر أمس في منطقة المشرفة- الهرمل إلى المثوى الأخير في بلداتهم، حيث شيع الرقيب الأول الشهيد علي اسماعيل في بلدة بريتال- بعلبك، الرقيب الأول الشهيد أحمد حيدر أحمد في بلدة المنصورة- الهرمل والجندي الشهيد حسن عز الدين في بلدة عرسال- بعلبك.



وقد أقيمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة، في حضور حشد من الأهالي ورفاق السلاح، وألقى ممثلون عن نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، كلمات في احتفالات التأبين، أشادوا فيها بمسيرة الشهداء وتضحياتهم الجسام دفاعا عن الوطن، وأكدوا أن "هذا العمل الغادر الذي قام به القتلة المجرمون لن يرهب المؤسسة العسكرية وجنودها، وهي لن تتهاون على الإطلاق مع العابثين بالأمن والمعتدين على الأبرياء وهم سيلقون بلا شك جزاءهم العادل".