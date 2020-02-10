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سعد الحريري يدردش مع الإعلام.. ويهاجم التيار الوطني الحر

10
FEBRUARY
2020
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لفت سعد الحريري في دردشة مع الإعلاميين الى أنني "لم أقرر بعد مشاركتي غدًا شخصيًا في جلسة الثقة".


وأضاف: "قررت نقل الاحتفال بذكرى ١٤ شباط لتكون الرسالة من بيت الوسط الى من يحاول تسكيره، وهم نفسهم الذين حاولوا انهاء رفيق الحريري وفي ناس بتعطي one way ticket وهني مش قدها".


وتوجه لكل من ينتقد "الحريرية السياسية وتحديداً التيار الوطني الحر"، قائلًا، "اعطوني إنجازًا واحدًا خلال ثلاثين سنة للتيار الوطني في الاقتصاد الوطني".


وأضاف، "فليطبقوا البيان الوزاري ونحن لن نبني معارضة هدّامة إنما معارضة بناءة، ولاحقاً نقرر مع من وكيف".


وأردف، "ما رح يكون عندي شغلة ولا عملة إلا التيار وتنظيمه وتحسينه".


تصريح الحريري جاء عقِب اجتماع لكتلة "المستقبل" في بيت الوسط خُصّص لمناقشة آخر المستجدات واتخاذ القرار الرسمي بشأن جلسة الثقة المقررة غدًا.


وأفادت قناة "الجديد" أنّ كتلة "المستقبل" ستشارك في جلسة مجلس النواب غداً من دون منح الحكومة الثقة لاعتبار أنّ البيان الوزاري فضفاض ولا يتضمن آلية عمل واضحة لملفات أساسية مذكورة فيه كمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة.

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