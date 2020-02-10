حمدان للقوات: اذا كنتم صادقين استقيلوا من المجلس النيابي‎

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غرد العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:



لقد شوّه المنافقون وقناصي الفرص جماعة المدعو سمير جعجع و "قواته" الخطاب السامي والوطني الجامع صدى كل المخلصين للبنان الوطن السيد والحر لسيادة رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر في عيد مار مارون المبارك ..



وهم يحاولون إظهار هذا الوعي الوطني الشامل للحراك الشعبي المبارك ضد فيدرالية المذاهب والطوائف الفاسدة والمفسدة الذين هم حجراً أساسياً فيها، أنه صادر عن نقطة ارتكاز صانع الكانتونات غبّ الطلب المتمترس في معراب ..



اذا كنتم صادقين استقيلوا من المجلس النيابي عندئذ ستكونوا صوت الحراك في كل مكان ولستم أكذب من يستغل صوت الحراك الشعبي في مجلس النواب ..