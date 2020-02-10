بالفيديو - مراسم تأبين شهيد الجيش في بعلبك

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه - الرقيب الأول الشهيد علي نايف اسماعيل، الذي استشهد، أمس الأحد، إثر الكمين الذي تعرّضت دورية تابعة لمديرية المخابرات في محلة المشرفة – الهرمل.



وبحضور رفاق السلاح، أقيمت مراسم تأبين الشهيد في "مستشفى دار الأمل" في بعلبك قبيل نقله إلى منزله الكائن في بلدة بريتال - بعلبك، حيث يقام المأتم عند الساعة الثانية من بعد الظهر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة 3 أيام في منزل الشهيد في بلدة بريتال.



والشهيد علي إسماعيل من مواليد 25 / 7 /1983 بريتال – بعلبك:

- تطوع في الجيش بتاريخ 14 / 11 /2006.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.