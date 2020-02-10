التيار في بلجيكا يشارك في قداس بمناسبة عيد القديس مارون

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شارك التيار الوطني الحر بلجيكا ألقداس ألإلهي الذي أقامته رعية مار مارون نهار الأحد ٩ شباط في بروكسل بمناسبة عيد القديس مارون.

إحتفل بالذبيحة ألإلهية كاردينال بلجيكا موسينيور دو كايزر إلى جانب كاهن رعية مار مارون في بروكسل ألأب بول أبو نعوم ولفيف من ألكهنة، وبحضور سفير لبنان فادي حاج علي، والنائب روجي عازار ومنسق التيار في بلجيكا نصري حويس ومسؤولي الأحزاب اللبنانية وحشد من أبناء الجالية اللبنانية.

وكما كان قد شارك التيار الوطني الحر في العشاء الذي كان قد دعت إليه رعية مار مارون في بروكسل مساء السبت ٨ شباط.