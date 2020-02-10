التيار في المملكة المتحدة يشارك في قداس بمناسبة عيد القديس مارون

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شارك التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة في ألقداس ألإلهي الذي أقامته رعية سيدة لبنان لندن نهار الأحد ٩ شباط في لندن بمناسبة عيد القديس مارون.

إحتفل بالذبيحة ألإلهية قدس الاباتي نعمةالله الهاشم الأب العام للرهبانية المارونية اللبنانية يعاونه أمين سر الرهبانية الأب ميشال أبو طقة ورئيس الرسالة المارونية في المملكة الأب فادي كميد والأب جورج القزي والأب أنطوان الأشقر والأب أنطوان الطحان وبحضور المستشار الأول في السفارة اللبنانية مروان فرنسيس والقنصل رشا الحداد والملحق التجاري رالف نعمة ومنسق التيار في المملكة أمين الخوري وحشد من أبناء الجالية اللبنانية.

وكما كان قد شارك التيار الوطني الحر في العشاء السنوي الذي كان قد دعت إليه رعية سيدة لبنان مساء السبت ٨ شباط بحضور سفير لبنان رامي مرتضى.