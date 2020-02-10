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"ثلوج وبرد قارس وجليد" في لبنان.. "كريم" مُستمر!

10
FEBRUARY
2020
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لا يزال المنخفض الجوي "كريم" يُسيطر على غالبية المناطق اللبنانية، ففي منطقة حاصبيا والعرقوب ضربت موجة من البرد القارس، تدنت معها درجات الحرارة الى الصفر، الامر الذي أدى الى تكون طبقات من الجليد على الطرق، مما أعاق حركة السير.
 
 
كما، اقتلعت الرياح الشديدة السرعة العديد من اللافتات واللوحات الإعلانية على جانبي الطرق، وتفجر الكثير من أنابيب مياه الشفة.
 
 أمّا في منطقة جزين، فغطت الثلوج المناطق كافة على ارتفاع 800 م وما فوق، وتكونت طبقة من الجليد، ممّا خفف من حركة السير، وبخاصة وان طريق البقاع الغربي - جزين -صيدا - بيروت، هي الطريق المعتمدة من البقاع الى بيروت بدلاً من طريق ضهر البيدر، لذا يرجى توخي الحذر أثناء القيادة.
 
من جهة أخرى، استيقظ أهالي قرى وبلدات مرجعيون هذا الصباح على تساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق، وتدني درجات الحرارة وتكون الصقيع والجليد على بعض الطرق، مما أدى الى شل حركة السير، توازيا مع عطلة المدارس والمصارف والادارات الرسمية، بمناسبة عيد مار مارون.
 
وعلى طريق ضهر البيدر، تكوّنت طبقة سميكة من الجليد بعدما وصلت الحرارة الى 10 ما دون الصفر ليلا. وتعمل عناصر قوى الأمن الداخلي على مساعدة السيارات العالقة، علماً أنها سمحت فقط لسيارات الدفع الرباعي من العبور باتجاه ضهر البيدر، لا سيما عند نقطتي بحمدون وصوفر.
 
إلى ذلك، أقفلت الطرق الدولية والداخلية في منطقة عاليه والمتن الاعلى بسبب طبقة الجليد، التي تكونت بفعل الصقيع ودرجات الحرارة التي وصلت إلى ما دون الصفر.
 
ورشت جارفات الثلوج في المديرج التابعة لوزارة الأشغال العامة كميات كبيرة من الملح فجر اليوم، الأمر الذي يساعد في إذابة الجليد.
 
 
 
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