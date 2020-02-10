قيادة الجيش نعت العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا في الهرمل

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا قبل ظهر أمس في منقطة المشرفة – الهرمل، إثر تعرض آلية عسكرية لكمين مسلح وإطلاق نار أثناء ملاحقة سيارة مسروقة، وهم: الرقيب الأول علي اسماعيل والرقيب الأول أحمد حيدر أحمد والجندي حسن عز الدين، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

• الرقيب الأول الشهيد علي نايف اسماعيل:

- من مواليد 25 / 7 /1983 بريتال – بعلبك.

- تطوع في الجيش بتاريخ 14 / 11 /2006

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 2 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى دار الأمل - بعلبك إلى منزله الكائن في بلدة بريتال - بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الشهيد في بلدة بريتال.

• الرقيب الأول الشهيد أحمد كرم حيدر أحمد:

- من مواليد 10 / 3 /1987 الكواخ – الهرمل.

- تطوع في الجيش بتاريخ 10 / 8 /2007

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 2 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى البتول - الهرمل إلى منزله الكائن في بلدة المنصورة – قضاء بعلبك الهرمل، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 13.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد.

• الجندي الشهيد حسن محمد عز الدين:

- من مواليد 19 / 6 /1992 عرسال – بعلبك.

- تطوع في الجيش بتاريخ 17 / 12 /2016

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.

- الوضع العائلي: عازب.

يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 2 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى البتول - الهرمل إلى منزله الكائن في بلدة عرسال - بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 13.30 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد.