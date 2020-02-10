المشهد! (ربيع ريمون مسعد)

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بقلم ربيع ريمون مسعد - مسؤول لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر لقارة أفريقيا

يبدو المشهد واضحاً لكل من يراقب الوضع السياسي اللبناني.

في الفترة السابقة، أي منذ نحو أسبوع حتى الآن، خرج الثوار الحقيقيون الشرفاء الذين كنا نعتمد عليهم ونشد على أياديهم رغم الاختلاف معهم بالكثير من الشارع لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة، خاصةً بعد مراقبة عملها التي اثبتت في فترة قصيرة، أنها حكومة عمل من خلال الجلسات الماراتونية لإنجاز البيان الوزاري الذي تم إنجازه بفترة قياسية نسبةً للحكومات السابقة.



وحتى من الناحية الشكلية للحكومة نرى أن هناك نوع من التضامن الحكومي، يعملون بالداخل ويخرجون للشعب بقرار موحّد بعيدا عن المناكفات السياسية التي كانت تشهدها جميع الحكومات السابقة.

كل هذا إن دلّ على شيء، يدلّ على أننا مقبلون على مرحلة تفاؤل مهما كان الوضع الإقتصادي صعب، لكن هناك بريق أملٍ بوجود فخامة الرئيس ميشال عون وحكومة متجانسة منتجة، وشعب يراقب، يصوّب ويدعم.



من بقي بالشارع هم بقايا أحزاب منتهية الصلاحية لم ولن يكونوا يوماً داعمين إنّما معرقلين لكل الحلول مهما كانت، لا يعوّل عليهم بأي شيء. علينا ان نتحمّل عرقلتهم في طريق البناء الطويل ونأمل أن يعودوا الى وطنيتهم...



المرحلة دقيقة وبحاجة لتضافر جهود الجميع وبالرغم من كل ما ينتظرنا من إستحقاقات داخلية وخارجية داهمة، وبالرغم مِن كل مَن يحاول إنهاء فكرة لبنان الرسالة، فنحن أمام فرصة تاريخية تكاد لا تعوّض. إما ننجح وننطلق بفجر لبنان الجديد، وإما نفشل ونخسر جميعاً ونخسر معها فكرة لبنان الكبير.