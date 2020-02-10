اليكم حال الطرقات الجبلية اليوم

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ذكرت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على تويتر أن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق جونية بسبب تراكم الثلوج، هي:
- كفردبيان حدث بعلبك
- العاقورة حدث بعلبك
أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا، بسبب تراكم الثلوج أيضا هي:
- القبيات الهرمل
- مشمش مرجحين
- القموعة مرجحين
- القموعة القبيات
وبالنسبة للطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس وزغرتا، فهي:
- عيناتا الارز
- تنورين حدث الجبة
- تنورين اللقلوق
- جرد مربين الهرمل
- بقاعصفرين
-جرد النجاص
وأشارت غرفة التحكم المروري الى أن الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية، هي:
- طريق جزين - كفرحونة
- اهمج صعوداً
- ضمن نطاق دوما
- ضمن نطاق تنورين
- بشري الارز حتى المصعد الكهربائي
- فيطرون فاريا كفردبيان
- شبعا - شويا
-شبعا الهبارية.