اليكم حال الطرقات الجبلية اليوم

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ذكرت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على تويتر أن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق جونية بسبب تراكم الثلوج، هي:

- كفردبيان حدث بعلبك

- العاقورة حدث بعلبك

أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا، بسبب تراكم الثلوج أيضا هي:

- القبيات الهرمل

- مشمش مرجحين

- القموعة مرجحين

- القموعة القبيات

وبالنسبة للطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس وزغرتا، فهي:

- عيناتا الارز

- تنورين حدث الجبة

- تنورين اللقلوق

- جرد مربين الهرمل

- بقاعصفرين

-جرد النجاص

وأشارت غرفة التحكم المروري الى أن الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية، هي:

- طريق جزين - كفرحونة

- اهمج صعوداً

- ضمن نطاق دوما

- ضمن نطاق تنورين

- بشري الارز حتى المصعد الكهربائي

- فيطرون فاريا كفردبيان

- شبعا - شويا

-شبعا الهبارية.