مسؤول تركي بارز: أرسلنا تعزيزات عسكرية كبيرة لقواتنا بإدلب وكل الخيارات مطروحة

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أكد مسؤول تركي بارز، أن بلاده أرسلت تعزيزات كبيرة لقواتها في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، مشددا على أن تركيا تستعد لكل السيناريوهات في المنطقة.

وقال المسؤول، في حديث لوكالة "رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم الأحد، إنه "تم إرسال دعم كبير بالجنود والعتاد العسكري إلى إدلب في الأسابيع القليلة الماضية"، مضيفا أن 300 مركبة دخلت المنطقة أمس السبت ليصل العدد الإجمالي للتعزيزات إلى نحو ألف مركبة هذا الشهر.

لكن المصدر لم يوضح بالتحديد عدد القوات التي تم نشرها، واصفا إياها بـ"كبيرة الحجم"، وبين: "جرى تعزيز مواقع المراقبة بالكامل... وتم تدعيم جبهة إدلب".

واتهم المسؤول التركي "النظام السوري" بأنه "ينتهك بدعم من روسيا كل الاتفاقات والمعاهدات"، مشددا: "نحن مستعدون لأي شيء. وبالطبع كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وعلى الرغم من خلافات تركيا مع روسيا بشأن إدلب، وصف المسؤول المحادثات بين الطرفين في أنقرة، أمس السبت، بالإيجابية، مؤكدا أن الجانبين سيلتقيان مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت "رويترز إلى أن هذه التطورات تجري في الوقت الذي تحاول فيه تركيا وقف التقدم العسكري السريع الذي حققه الجيش السوري في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الأسابيع الماضية.