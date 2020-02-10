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محمد الحجار : لن نعطي الحكومة الثقة

10
FEBRUARY
2020
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أحمد منصور- الأنباء الكويتية-

يكثف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لقاءاتهما على مستوى القيادة بإيعاز وطلب من الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب وليد جنبلاط في مواجهة التحديات سويا، وتشديدا وتأكيدا على العلاقة التاريخية التي تربط المستقبل والاشتراكي منذ سنوات طويلة. في هذا الاطار، عقدت قيادة الاشتراكي في الشوف واقليم الخروب وقيادة المستقبل في الجبل لقاء تنسيقيا حضره الامين العام للمستقبل احمد الحريري وقيادة المستقبل في الجبل والنائبين محمد الحجار وبلال عبدالله وقيادة الاشتراكي في الشوف والاقليم، وهو اللقاء الثالث خلال اسبوعين.

 

في هذا المجال، اكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ «الأنباء» ان العلاقة تاريخية مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وتعود لسنوات طويلة خلت، واشار الى انها بدأت علاقة شخصية بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورئيس الحزب وليد جنبلاط، ومن ثم انتقلت الى ان تكون سياسية بعد اتفاق الطائف، وصولا الى عهد الرئيس الحريري عندما كان رئيسا للحكومة.

 

وقال الحجار: ان تيار المستقبل والحزب الاشتراكي حزبان وليسا حزبا واحدا، وبالتالي اذا كان لديهما اختلاف في وجهات النظر فهذا امر طبيعي، ولكن يبقى الخط البياني هو خط تحالفي وتوافقي فيما بينهما.

 

وحول جلسة الثقة للحكومة، قال: سنناقش البيان الوزاري وسنحضر الجلسة، لتفنيد البيان الوزاري للحكومة التي يرأسها حسان دياب، فهذا البيان فضفاض وغير واضح وفيه الكثير من الضبابية، وهو كلام انشائي ولا يتضمن آلية واضحة لكيفية العمل على تطبيق بعض العناوين الواردة فيه كمكافحة الفساد وهدر المال العام واصلاح الادارة، فمن هنا توجهنا لعدم اعطاء الثقة للحكومة.

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