هذا ما كشفه شهيب عن ملف الشهادات المزورة

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أكّد وزير التربية السابق أكرم شهيّب أنّ المشكلة الاساسية في ملف الشهادات المزوّرة أنّ هناك من تخرج من جامعات وفروع لا تمتلك الرخصة، مشيرًا إلى أنّ المطلوب هو أن يأخذ القضاء مجراه ويكون عادلاً ونزيهًا.



وقال للـLBCI إنّه "بعد تسلّم فادي يرق تبين أنّ هناك 162 ملفاً لجامعات بانتظار حل لمشاكلها".



واعتبر شهيّب أنّ "أحمد الجمال يجب إما أن يحاكم أو أن يبرّئ"، مشيرًا إلى أنّه كما كثر محسوب على جهات سياسية وحين أحاله على التحقيق لم يتلق أي رد فعل لا من تيار المستقبل ولا من أي فريق آخر.



وأعلن أنّ "جامعة AUL أعطت شهادات لطلاب بمعظمهم عراقيين لم يأتوا إلى لبنان".



ورأى شهيّب أنّ مستقبلاً يحتاج التعليم العالي إلى وزارة خاصة.