تدابير سير في محيط مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخليـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
"يعقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة وذلك الساعة 10,30 من تاريخي 11 و12/2/2020، لذلك سيتم اتخاذ اعتبارا من الساعة 7,00 صباحا من التاريخين المذكورين، تدابير السير الآتية:
- إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة وحتى الانتهاء.
- عزل واخلاء المنطقة الممتدة من: جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، مبنى جريدة النهار حتى بنك الاهلي - شارع باب ادريس.
- إقفال وعزل الخط البحري عند التقاطعات التالية المؤدية إلى ساحة النجمة:
تقاطع الغرغولا، تقاطع اللمبي، تقاطع فوش.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام".