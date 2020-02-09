تدابير سير في محيط مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخليـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

"يعقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة وذلك الساعة 10,30 من تاريخي 11 و12/2/2020، لذلك سيتم اتخاذ اعتبارا من الساعة 7,00 صباحا من التاريخين المذكورين، تدابير السير الآتية:

- إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة وحتى الانتهاء.

- عزل واخلاء المنطقة الممتدة من: جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، مبنى جريدة النهار حتى بنك الاهلي - شارع باب ادريس.

- إقفال وعزل الخط البحري عند التقاطعات التالية المؤدية إلى ساحة النجمة:

تقاطع الغرغولا، تقاطع اللمبي، تقاطع فوش.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام".