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الأسبوع الطالع مفصلي.

فإما أن تنبثق عنه حكومة تحظى بثقة البرلمان، وتبدأ شقَ الطريق نحو كسب ثقة الشعب، وإما أن نعود إلى المراوحة، وربما الفوضى، وربما أكثر... لا سمح الله.

والمسؤولية في الحالتين، سياسية وأمنية: سياسية لناحية مشاركة الكتل في الجلسة، ثم تأمين ما يكفي من الأصوات لتحصيل الثقة النيابية، وأمنية لناحية تأمين وصول الوزراء والنواب إلى القاعة العامة، لممارسة دورهم الذي انتدبهم الشعب للقيام به، في انتخاباتٍ، لم تمضِ على تنظيمها سنتان، مع الاحترام الكامل لحق أي متظاهر في التعبير السلمي عن رأيه، تحت سقف الدستور والقوانين والتدابير.

واليوم، جسَّد رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر في العظة التي ألقاها في قداس عيد مار مارون، تطلعات جميع اللبنانيين، ولاسيما من سماهُم "الثوار الحقيقيين اصحابِ الإرادة الطيِّبة"، وهم بطبيعة الحال من انضم إلى المطالبات المحقة بعد 17 تشرين الأول 2019، ومعهم من رَفَع تلك المطالبات منذ عقود، حيث دعا في شكل غير مباشر إلى حوار بينهم وبين أركان الحكم، الذين توجه إليهِم مباشرة بالقول: "لأجلِكم نُصلّي في صباحِ هذا العيدِ ولأجلِ باقي المسؤولين في الوطنِ حتى يكونَ ذكركُم، بعد العُمرِ المَديدِ، طيبًا وحياتُكم مثمرةً، قبل أن يضيف: "نحن اللبنانيين لا نزال نصدِّق يا فخامة الرئيس ويا دولة رئيس مجلس النواب ويا دولة رئيس مجلس الوزراء أنَّكم، مع من انتخبناهم مسؤولين علينا، لن تخذلونا، والا فالويلُ لنا جميعا".

المطران عبد الساتر قال: "ليس زعيمًا وطنيًّا ولا مسؤولاً صالحًا من يشجِّع في خطابه على التعصّب والتَفرِقَةِ، وليس زعيمًا من يحسُبُ الوطنَ مُلكيّةً له ولأولاده مِن بعده، ويحتكرُ السلطة ويستبدّْ ويظلِم من وثِقوا به، قبل أن يضيف: "الزعيم الوطني هو الذي يقاوم التوطين والتجنيس من أجل الحفاظ على وجه لبنان الرسالة وعلى حق كل لاجىء ونازح بالعودة إلى أهله وبلده".

في عيد مار مارون، وعشية الأسبوع المفصل، من له أذنان سامعتان، فليسمع جيداً كلام المطران.