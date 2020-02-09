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نشاط هيئة قضاء عكار في التيار

9
FEBRUARY
2020
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عُقد لقاء في مكتب التيار الوطني الحرّ في عكار، برئاسة منسق قضاء عكار فادي اسطفان وحضور النائب اسعد درغام والوزير السابق يعقوب الصراف وعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور ، و منسقي الاقضية عفيف نسيم وطوني عاصي ومقرر مجلس القضاء ورد الورد ورئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر وأعضاء مجلس وهيئة القضاء ومنسقي الهيئات المحلية بالاضافة الى حشد كبير من الكوادر.
 
 
تم التأكيد ، خلال اللقاء، على أهمية نبذ الفتنة التي يحاول البعض افتعالها وجرّ التيار اليها و التشديد ان عكار رمز الوحدة الوطنية والتعايش والمحبة.
 
وطلب المجتمعون من ابناء المنطقة التعاطي بحكمة مع ما يعصف بوطننا  من احداث خطيرة، وما حصل مؤخرا من اعتداءات على مكاتب التيار الوطني الحر في عكار ولبنان والذي يهدف الى تحريض ابناء المنطقة على بعضهم مؤكدين  رفض  خطاب الكراهية والعنف المدمّر للمجتمعات بين اهل المنطقة وأبناء الوطن الواحد.
 
ولفت الحاضرون الى ان لا أحد يستطيع الغاء وجود الآخر، وان التيار الوطني الحر سيبقى في عكار ولبنان عنوانا للعيش المشترك ورمزا للاعتدال والانفتاح مشيرين ان لا بديل عن الدولة ومؤسساتها.
 
  و دعوا الاجهزة الامنية الى القيام بدورها وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وايقاف المعتدين  مشددين على دور القضاء في احقاق العدالة.
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