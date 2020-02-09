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الرئيس بري الى عمان. مواطن يسخر من البعض: "ما بتقوصوا الا على الرئيس وجبران"

9
FEBRUARY
2020
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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي رسالة وجهها مواطن لبنان وقال فيها: "سافر اليوم #الرئيس_بري الى عمان .. 
حديث من وحي المناسبة، دار بين عوني وحزبي شلح حزبو وأصبح ثورجي:
 -دخلك عرفتوا انو الرئيس بري سافر اليوم؟ 
-عن جد؟ لا والله ما عرفنا.. ما حدا خبرنا.. ولا بعتولنا ع غروبات الثورة عالواتساب..  لوين راح 
-راح عالأردن يحضر اجتماعات.. يعني مش محضرينلو مجموعة أسئلة افتراضية لدولتو متل:
نبيه بري كيف سافرت؟ طيارة خاصة؟ عاحساب مين؟ 
مين عطاك طيارتو؟ رشوة؟ ليه من أيمتى مسموح حدا يعيرك طيارتو؟
 كيف دفعت ثمن السفرة؟ كم شخص سافر معك؟ كم عدد الوفد المرافق؟ ع حساب مين؟
 بأي أوتيل نازلين؟ قريب أو بعيد؟ غالي أو رخيص؟ ع حساب مين؟
شو تروقتوا؟ شو تغديتوا؟ شو رح تتعشوا؟ ع حساب مين؟
الشعب جوعان وانت عم تاكل؟
الشعب جوعان وانت مسافر؟
شو رايح تعمل؟ مين قاللك انك بتمثل اللبنانيي؟ مين سمحلك تحكي باسمنا؟ انت وحزبك وحركتك ونوابك ووزراءك ما بتمثلوا حدا ونحنا منمنعك تحكي باسمنا واسم لبنان..
 من أين لك هذا دولة الرئيس؟
 مش محضرينلو هيك أسئلة؟ نو أبداً ليه يا حب؟ طب اذا انتو ما بتسترجوا كنتوا طلبتوا من ديما تسألو أو من صديقتكن الجديدة هدلي تسألو وتتهمو وتحرجو وانتو عملوا فيديو وهاشتاغ #نبيهبريلايمثلني #نبيهبريلنيذهبالىعمان وهيك قصص وتمسخروا.. ليه ما عملتوا هيك؟ يلا حب بعد ما خلص النهار بعدكن بتلحقوا.. اه ما بتسترجوا 😳 ما حدا طلب منكن 😟 انتو المطلوب بس تقوصوا ع جبران والرئيس 🙄 طيب أوكي خلص رح إسكت.. زدتها عليك وعاقدرة استيعابك بعقلاتك المحدودين ما تواخذني  #وصّلسلاميللثوار"
 
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد توجه صباح الأمس الى الأردن للمشاركة في الدورة ال 30 الطارئة للاتحاد البرلماني العربي وعاد مساءا.
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