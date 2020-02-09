الراعي في عيد مار مارون: نصلي من أجل أن تبقى انتفاضة الشباب شعلة موقدة تخاطب ضمائر المسؤولين وتحاسبهم

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احتفلت رعية مار مارون في روما بعيد شفيعها القديس مارون، خلال قداس احتفالي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المعهد الحبري الماروني في روما، عاونه فيه الوكيل البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد المطران يوحنا رفيق الورشا، ونائبه الاب هادي ضو، وخدمته جوقة الرعية بقيادة ديمتري الحايك، في حضور رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، كاثوليكوس كيليكيا للارمن الكاثوليك كريكور بيدروس العشرون كيرويان، عضو مجلس دعاوى القديسين المطران فرنسوا عيد، رؤساء الرهبانيات المارونية في روما، وعدد من المطارنة ولفيف من الاباء والكهنة.

وحضر سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي الدكتور فريد الخازن وعقيلته سولا، المستشار في السفارة التركية لدى الكرسي الرسوليCAN MUTLUER، القائم بأعمال سفارة لبنان في ايطاليا كوين ماريل غياض، قنصل لبنان الفخري في نابولي زخيا القوبا، السفير السابق لايطاليا في لبنان ماسيمو بانوتشي، عضو المجلس التنفيذي في المؤسسة المارونية للانتشار الدكتور جاك كلاسي والمديرة العامة هيام البستاني، رئيس مكتب روما فيكتور طراد، الدكتور جيلبر المجبر، العميد في الجيش اللبناني إميل نخلة، رئيس مكتب طيران الشرق الاوسط في روما مروان عطالله، رئيس المجلس الاغترابي في بلجيكا مارون كرم ، رؤساء الرهبانيات المارونية في روما، وأبناء الرعية ووفود من أبناء الجالية اللبنانية في اوروبا.

العظة

بعد الانجيل المقدس، ألقى الراعي عظة تحدث فيها عن مراحل حياة القديس مارون وفضائله الروحية والوطنية، وقال: "يسعدنا أن نحتفل معا بعيد القديس مارون مع جميع ابناء كنيستنا المارونية رعاة واكليروسا وعلمانيين في لبنان الوطن الروحي للموارنة، وفي العالم كله، ونعرب لهم جميعا ولجميع المشاركين في احتفالات العيد عن أخلص تهانينا وتمنياتنا القلبية، وهنا في روما حيث نحتفل بالعيد، أعرب عن شكري للحاضرين من أصحاب النيافة والغبطة والسيادة والآباء وسائر الشخصيات الحاضرة معنا، مقدما لهم جميعا التهاني والتمنيات سائلين الله بشفاعة القديس مارون ان يفيض عليهم المزيد من نعمه وبركاته".

وتضرع الى الله "من اجل لبنان لكي يخرجه من أزماته الخانقة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية على يد ذوي الارادة الصالحة الذين يريدون حقا خلاص لبنان وخير شعبه"، وقال: "نصلي ايضا من أجل انتفاضة الشباب والشعب في المناطق اللبنانية كافة، بحيث تبقى انتفاضتهم شعلة موقدة، تخاطب ضمائر المسؤولين وتحاسبهم على واجباتهم الوطنية، وتقوم أعمالهم وتبقى حضارية في مطالبها ووسائلها واحترامها للمؤسسات الدستورية، فلا تتخطى حدودها، ولا تسمح بأن يندس الى صفوفها ذوو النيات السيئة الذين يعتدون ويشوهون بهاء وجهها".

وعن عيد مار مارون، قال: "عيد ابينا القديس مارون هو بالنسبة لابنائه بخاصة، وقفة صلاة وفحص ضمير وفعل توبة، وإبتغاء لتنقية القلوب وتغيير الذهنيات والخروج من المواقف المتحجرة والاحكام المسبقة، فحبة الحنطة هي النهج الذي يتركه لنا الرب يسوع والقديس مارون، وقوامه التضحية والموت عن الذات اللتين بدونهما لا ثمار ترجى لا في الكنيسة ولا في العائلة ولا في المجتمع ولا في الدولة".

واردف: "بهذه القوة الروحية تمكن الموارنة من الصمود في وجه المحن والمصاعب على مر الاجيال، وصولا الى تكوين دولة لبنان الكبير بقيادة المكرم البطريرك الياس الحويك وإعلانه في أول أيلول سنة 1920، وقد أراده وطنا لجميع ابنائه، مسيحيين ومسلمين، على ان تكون طائفة لبنان واحدة هي لبنان كما قال. فيما الطوائف على اختلافها تشكل مكوناته التي تغنيه بتراثاتها وان يكون الولاء له بالمواطنة لا بالانتماء الطائفي، وقد اراده هكذا وطنا يفصل بين الدين والدولة يؤدي الاجلال لله ويحترم جميع الاديان، وبكلام آخر أراده دولة مدنية سماها القديس البابا الراحل يوحنا بولس الثاني نموذجا للشرق والغرب ورسالة في محيطه، فيجب اليوم استعادتها واستكمالها وفقا للدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني".

وختم الراعي متضرعا الى الله "تقبل صلاتنا بشفاعة أبينا القديس مارون وصلوات جميع المؤمنين الذين في مختلف المناطق والكنائس يرفعون تضرعاتهم، وليكن كل ذلك لمجد الله القدوس الآب والابن والروح القدس الآن والى الابد آمين".

ثم، تقبل والورشا وضو التهاني من الحاضرين في الكنيسة.