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الخارجية توضح موضوع تكليف السفيرة بري في قطر: "التكليف حصل بعد كشف عملية اختلاس وسرقة للمال العام في السفارة اللبنانية في قطر"

9
FEBRUARY
2020
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اصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا أوضحت فيه "المغالطات التي تضمنها مقال نشر في جريدة الأخبار في عددها الصادر يوم السبت في 8 شباط 2020، حيث اعتبرت تكليف السفيرة فرح بري بمهام القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في قطر، على أنه صفقة سياسية بين الوزير السابق جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري على حساب الخزينة.
 
يهم الوزارة ان توضح للرأي العام أن "التكليف حصل بعد كشف عملية اختلاس وسرقة للمال العام في السفارة اللبنانية في قطر، وتم استدعاء سفير لبنان في قطر حتى انتهاء التحقيق وتحديد المسؤولين عن هذا الجرم، وحيث أن السفيرة بري تخدم في الإدارة المركزية تم اختيارها لترؤس البعثة في قطر بإنتظار جلاء الحقيقة وإجراء المناقلات الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة، كما أن تعيينها هناك لا يرتب أعباء اضافية على الخزينة بل يحقق وفرا، حيث إن البدل اليومي الذي سوف تتقاضاه عن مهمتها أقل من المعاش الشهري للسفير هناك.
 
من المؤسف تضليل الرأي العام بالحديث عن صفقات على حساب الإدارة، بدلا من التركيز على عملية مكافحة سرقة المال العام، وما قامت به الوزارة على هذا الصعيد، من إحالة الملف الى القضاء المختص وبدء إجراءات محاكمة المتهمين بهذه القضية".
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