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بالصورة المواطنة ثريا طالب في الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتها بالكورونا

9
FEBRUARY
2020
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بعد أن نشرت المواطنية ثريا طالب فيديو في الأمس قالت فيه أنها عائدة من الصين ولم يقم أحد بتوقيفها عادت وعلقت اليوم على الفيديو المنشور بالأمس وقالت: "بعد كل هالعجقة اللي صارت وهمروجة الاعلام اللي ما الا عازة، تحركت الوزارة وبعتت اخدتني على مستشفى الحريري كرمال يعملو اللي كان لازم ينعمل لكل حدا اجا من الصين من اول ما يوصل.
ما فيي اي عوارض بس الاحتياط واجب لما يكون في هيك ازمة عالمية."
 
وقد علم ان النائب ابراهيم كنعان قد  تواصل مع وزارة الصحة بشأن الفتاة ثريا طالب المقيمة في مار شعيا برمانا والمشكوك بإصابتها بفيروس "كورونا"،
وقد حضر فريقٌ طبّي للكشف عليها حيث تبيّن أنّها لا تعاني من عوارض الفيروس ومع ذلك جرى وضعها بالحجر الصحي لمزيدٍ من الاطمئنان.
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