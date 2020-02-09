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وجهت الشابة اللبنانية ثريا طالب عبر حسابها على "فيسبوك" رسالة تحدثت فيها عن عودتها من الصين إلى بيروت هرباً من كابوس اسمه كورورنا، بحسب تعبيرها. وشكرت كل من تواصل معهم من السفارة اللبنانية في الصين لتأمين عودتهم والإطمئنان على أحوالهم.

وقالت طالب إنّ المرض ممكن أن يكون قد التقطه الشخص، ويبقى مدة من دون أن تظهر عوارضه. ولفتت إلى أنه لا يمكنها أن تجزم إذا ما كانت مصابة بالكورونا أم لا، وقالت إنه لم يسألها أحد في المطار عن حالتها أو عن سبب وضعها كمامة مثلاً.

وهدفت الشابة إلى تسليط الضوء على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في المطار والتشدد في الفحوصات تفادياً لأي عارض. وقالت إنها عمدت إلى عزل نفسها من باب الاحتياط في منزل يعود لإحدى صديقاتها في برمانا.

وتقول الفتاة إن وزارة الصحة تواصلت معها بعد انتشار الفيديو، مؤكدة أن الوزارة ليس لديها فحص كورونا وليس لديهم فكرة عن موعد وصوله.