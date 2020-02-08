كيف يقرأ التيار الوطني الحر الكلمة الهجومية التي يحضرها الحريري ل١٤ شباط؟ (بقلم رزق الله الحايك)

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رزق الله الحايك -

مع اقتراب موعد ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تتزايد تسريبات تيار المستقبل عن كلمةٍ نارية للرئيس سعد الحريري، يرفع فيها سقف التحدي والهجوم على العهد وعلى الوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر.



ومع تزايد وتيرة الهجمات التمهيدية لأدوات المستقبل تحضيرًا للهجوم الكبير في ذكرى 14 شباط، يراقب العونيّون التصعيد المستقبلي براحة وهدوءٍ نظرًا الى إنعدام تأثير هذه الهجمات عليه شعبيًا أو سياسيًا ولأن جمهوره يعرف الحقائق كاملة.



وبحسب اوساطٍ قريبة من التيار البرتقالي، فإن هجمة المستقبل سبقها وسيتبعها هجوم قواتي وجنبلاطي شرس وهذا الامر منسق في ما بينهم والحملة مدروسة وممنهجة وهي لم تتوقف منذ العام ٢٠٠٥ ولو كانت متقطعة بحسب الجو السياسي وربما الاملاءات الخارجية على هذا الفريق.

اما عن اسباب هذه الحملة اليوم، فتعتبر مصادر التيار الوطني الحر، ان الامر قد يأتي في اطار ايعاز اقليمي ودولي مستندين في ذلك الى كلام السفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان امام الكونغرس أواخر شهر تشرين الثاني، وهو مرتبط ايضا بحسابات ما كان يعرف بقوى 14 آذار، في محاولةٍ لترميم صورتها المهزوزة امام جمهورها المحبط بسبب تراكم الهزائم السياسية، وعدم نجاحها لا في السلطة ولا في المعارضة.

وبحسب هذه المصادر، فرغم كل الحملات في الاشهر الثلاثة الماضية، التي هدفت الى خلق "وهم" حدوث انشقاقات وتصدعات داخل التيار الوطني الحر نتيجة حراك 17 تشرين، فإن قواعد التيار التي اعتادت الحملات الاعلامية المكثفة ضد حزبها وضد الرئيس عون والوزير باسيل، خرجت بعد انحسار "الثورة" سليمة ومتعافية دون اي اضرار تذكر كما بيّنت الدراسات والاحصاءات والمراجعات العديدة التي أجرتها سواءً قيادة التيار او شركات احصاء مستقلة.



اما بالنسبة الى قواعد احزاب قوى الرابع عشر من آذار، فيبدو انها بحسب المعلومات تعاني تصدّعات وخلافات واهتزازات عميقة، لذا تحاول هذه القوى من خلال حملتها على التيار، شدّ عصب قواعدها الشعبية لتحويل الانظار نحو شمّاعة جديدة هي الوزير جبران باسيل؛ إذ كما حمّلوا في السابق مسؤولية فشلهم الذريع في تأمين ابسط حقوق المواطنين الى حلفائهم السوريين خلال فترة الوجود السوري، ها هم اليوم يحاولون تحميل مسؤولية فشلهم وفسادهم الى الوزير باسيل من خلال شيطنته وتصويره كأنه الحاكم المطلق في الدولة وبالتالي فهو المسؤول الاول والأخير عما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية بحسب ما يسوّقون.



وبالعودة الى خطاب الحريري في ذكرى 14 شباط، فتعتبر مصادر التيار انه من الاجدى على الرئيس سعد الحريري الشعور بالخجل واللجوء الى النقد الذاتي والتفكير الف مرّة ومرّة قبل التعرض للتيار الوطني الحر وللوزير باسيل الذين كانوا في طليعة المتصدّين لمحاولات التآمر عليه وانهائه سياسياً، وهم الذين أمّنوا له شبكة أمانٍ محلية، حمته وحمت البلد من أعتى العواصف الخارجية وأمّنت الامن والاستقرار وساهمت في تخفيف الاحتقانات الطائفية وفي تجنّب تداعيات الحرائق الاقليمية.



لذلك تتساءل المصادر، هل يملك الحريري الجرأة ليعلن سبب غضبه من الوزير باسيل؟

وهل يجرؤ على البوح بأن غضبه الحقيقي نابع من وقوف التيار الوطني الحر سدًا منيعًا في وجه الصفقات الفضائحية التي اراد تيار المستقبل تمريرها في ادارة السير ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمرفأ وغيرها من الادارات العامة؟

هل يجرؤ الحريري على الاعتراف ان أحد اسباب حنقه على التيار الوطني الحر هو اصرار الوزير باسيل على فتح الخطوط مع سوريا لحل ازمة النازحين ولتأمين تصريف الانتاج الزراعي والصناعي؟



هل يجرؤ الحريري ان يطلع الناس على استيائه من باسيل بسبب رفض الاخير سياسة المماطلة والكسل في تطبيق الاصلاحات المطلوبة والضرورية في الدولة مع ما يعنيه ذلك من تخلي الحريري عن امتيازات ومزاريب هدر مازال يتمسك بها في الصناديق والادارات التابعة لرئاسة الحكومة؟

وهل يجرؤ الحريري القول إنه يهاجم باسيل والعهد حماية للفاسدين من تياره وخطه السساسي؟



وتتحدث المصادر عن فخرٍ ينتاب الوزراء والنواب العونّيين المطّلعين على عرقلة التيار لهذه الصفقات بصمتٍ وبدون ضجيج اعلامي حفاظًا في حينه على التفاهم السياسي مع الحريري، لكنهم رغم تفهمهم ان جهل الرأي العام بهذه الوقائع هو نتيجة التعتيم الاعلامي الذي مارسوه بنفسهم، الا انهم يأسفون لتصنيفهم في خانة "المتغاضين" عن الفساد في الوقت الذي كانوا فيه يعملون بصمتٍ صونًا للتسوية الرئاسية التي يعتبر الامن والسلم والاستقرار السياسي من اهم ايجابياتها.



في الواقع هناك اسف للحالة التي وصل اليها الحريري الابن، الذي يظنّ ان نفض الغبار عن صقور تياره من امثال مصطفى علوش وغيره، واستغلاله لذكرى أليمة هي تاريخ اغتيال ابيه بغية التصعيد بوجه الوزير باسيل والتيار الوطني الحر قد يعود عليه بالمنفعة او قد يؤثر ولو قليلا على المعادلات السياسية في البلد، فهو يحتاج حتمًا الى دواء لمعالجة الهذيان.