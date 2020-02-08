مخزومي بعد استقباله السفير الروسي: لخطة اقتصادية تنهض بالبلد من أزماته المالية والاقتصادية وتلبي تطلعات الثورة الشعبية

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في بيت البحر السفير الروسي ألكسندر زاسبكين، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين. وبحث معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى التطورات السياسية والاقتصادية والأوضاع في المنطقة، مشدداً على أهمية الدعم الدولي للبنان. وقال: نقدر الدور الروسي في دعم استقرار لبنان، وأكدنا له أن ثورة 17 تشرين بحاجة لكل دعم ومؤازرة ممكنة لان اللبنانيين يستحقون حياة أفضل. ودعا إلى الإفادة من الخبرات الروسية لإقامة تعاون لتفعيل مقدرات لبنان الإقتصادية وفي مجالات التكنولوجيا والصناعات الخفيفة.

من جهة أخرى، جدد مخزومي رفضه للطريقة التي مررت بها الحكومة موازنة 2020، مشدداً على أن الحاجة اليوم ماسة لخطة اقتصادية تنهض بالبلد من أزماته المالية والاقتصادية وتلبي تطلعات الثورة الشعبية القائمة منذ 17 تشرين.