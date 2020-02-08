الثلوج تلامس ال 600 متر غداً الأحد.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين!

A + A -

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأحد غائما مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على إرتفاع 600 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من الظهر مع حلول موجات من الصقيع وتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 500 متر. لذا نحذر من خطر الإنزلاق. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بالمنخفض الجوي كريم "KARIM" والذي يحمل معه أمطارا، عواصف رعدية، رياحا قوية وكتلا هوائية شديدة البرودة، مما يؤدي الى تساقط الثلوج على مستويات منخفضة دون ال900 متر في المناطق الشمالية والداخلية مع درجات حرارة هي الأدنى هذا العام اعتبارا من صباح غد الأحد.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود90 كم/س بخاصة في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر الى 6 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 700 متر، بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية، مع تساقط لحبات البرد على الساحل. نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية بسبب سرعة الرياح وسلوك الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل كما نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 600 متر. لذا نحذر من خطر الانزلاق.



الأحد: غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من الظهر مع حلول موجات من الصقيع وتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 500 متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.



الإثنين: غائم جزئيا دون تغيير يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق بخاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من الظهر مع تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 600 متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 4 الى 10 درجات. فوق الجبال من 2- الى درجة واحدة. في الداخل من 1- الى درجتين.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة. سرعتها من 25 الى 55 كلم/س وتشتد أحيانا لتصل الى 90 كم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

- حال البحر: هائج. حرارة سطح الماء: 16°م.

- الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 30:06 ساعة غروب الشمس: 15:17