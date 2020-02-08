توقيف شبكة سرقة في جبيل

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

بعد توفّر معلومات عن قيام عدد من الأشخاص بعمليّات سلب في منطقة جبيل، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكّنَت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من توقيف أربعة أشخاص سوريّين وآخر مصري الجنسيّة كانوا يتنقّلون بواسطة سيارتين نوع ب ام عليهما لوحات مزورة وزجاجهما حاجب للرؤية مع بطاقتي تعريف سيّارة عليهما شعار قوى الأمن الداخلي مزوّرتين كما ضبطت معهم مسدساً خلّبيّاً وحبوباّ مخدّرة.

بتيجة التحقيق اعترفوا بقيامهم بذلك، وبعد مراجعة القضاء المختص أشار بتوقيفهم وايداعهم مع المضبوطات مفرزة جونية القضائيّة للتوسّع بالتحقيق.