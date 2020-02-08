توقيف مروجي مخدرات يستخدمان أساليب جديدة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات المخدرات من تجار ومروجين على الأراضي اللبنانية كافة وتوقيفهم، تبين أن بعض هذه العصابات باتت تستخدم أساليب جديدة للحؤول دون كشف تورطها في هذه الجرائم، من خلال استئجار سيارات بواسطة بطاقات هويات مزورة لإستخدامها في عمليات الترويج.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هوية مروجَين اثنين ينشطان في منطقة ساحل المتن، وهما:

- ج. ض. (مواليد العام 1984، لبناني)

_ ع. ع. (مواليد العام 1984، سوري)

بتاريخ 3/2/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة الكرنتينا على متن سيارة مستأجرة، وبتفتيشه ضبط في حوزته مسدس خلبي، جهاز صعق كهربائي، 3 أجهزة خلوية، إضافة إلى ضبط السيارة المستخدمة في عمليات ترويج المخدرات.

وبالتزامن، أوقفت دورية أخرى الموقوف الثاني في محلة الدورة، وعثر في السيارة المستخدمة من قبله، على كميات من الكوكايين موضبة في /110/ طبات بلاستيكية و/100/ مظروف.

بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات على عدد كبير من الزبائن في منطقة ساحل المتن، كما اعترف الأول أنه استلم المخدرات مستخدما سيارة مستأجرة بواسطة هوية مزورة ليستخدمها في عمليات الترويج، كي لا يتم كشف تورطه.

أودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".