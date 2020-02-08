التيار في لندن يزور الآباني نعمة الهاشم: "اهلا وسهلا بكم في ما بيننا، نحن الضيوف وانتم رب المنزل"

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خلال وجوده في لندن في زيارة رعائية زار وفد من التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة برئاسة منسق التيار في المملكة السيد أمين الخوري قدس الاباتي نعمةالله الهاشم في بيت الرعية في حضور رئيس الرسالة المارونية في المملكة الأب فادي كميد والأب عزيز القزي والأب أنطوان الطحان والأب أنطوان الأشقر وكانت كلة لمنسق التيار جاء فيها : قدس الاباتي،

تحية اليك وانت الآتي من لبنان الذي نحب، حاملا قيم الرهبانية التي اليها ننتمي هنا في رعيتنا في لندن، ولنا كجالية وتيار وطني حر معها تاريخ من النضال المشترك والايمان الراسخ، بلبنان الرسالة والتعددية والتنوع.

نتطلع الى زيارتكم بسرور وفرح، ونؤكد امامكم اننا لا نزال متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا وانتمائنا الوطني والكنسي، يجمعنا لبنان ولا تفرقنا انتماءاتنا الحزبية، واينما حللنا، نتطلع الى لبنان دولة المؤسسات والقانون وحرية التعبير، آملين بتضافر سيد العهد الرئيس ميشال عون وتعاون جميع المخلصين، ان يخرج لبنان من ازمته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالعمل والجهد، لنعود اليه في اقرب فرصة وهو سليم ومعافى.

اهلا وسهلا بكم في ما بيننا، نحن الضيوف وانتم رب المنزل

وقدم الوفد درعاً تقديرياً.