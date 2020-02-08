بول كنعان: لبنان الدولة والشعب قادر على تجاوز المرحلة الراهنة على صعوبتها

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اشار المحامي بول يوسف كنعان رئيس "تجمع موارنة من اجل لبنان" الى انه "في عيد أبينا مارون، نجدد الالتزام بارثنا السرياني الماروني وبتاريخنا النضالي والايماني الراسخ، من اجل لبنان الرسالة والتعددية والتنوع".

وقال "لطالما مر لبنان بصعوبات ونجح بتخطيها. ولبنان الدولة والشعب قادر على تجاوز المرحلة الراهنة على صعوبتها، برؤية واضحة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبالانصراف الى العمل على تنفيذها، بعيدا من اضاعة الوقت في التباينات الصغيرة والمصالح الحزبية والسياسية لهذا الطرف او ذاك".

وختم كنعان بالقول" ان لبنان قادر على النهوض من كبوته، والمسؤولية ملقاة علينا كلبنانيين، فاما ان نبادر ونتعاون فننجز ونتقدم، او نكتفي بالملامة والتوصيف، بلا خطوات عملية، ليكون لنا غد افضل، فأي طريق سنختار؟ ".