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الثلوج قطعت طرقا جبلية في عكار وأضرار في البساتين والبيوت المحمية

8
FEBRUARY
2020
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غطت الثلوج المرتفعات الجبلية كافة في محافظة عكار اعتبارا من 1200 متر وما فوق، وتعمل جرافات وزارة الاشغال العامة والاتحادات البلدية والبلديات والدفاع المدني على إعادة فتح الطرق الرئيسية والفرعية لتأمين حركة المرور بين البلدات والقرى الجبلية التي تشهد موجة برد قارس وتشكل الجليد.
 
وأفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب أن الجرافات تعمل على فتح طريق القموعة فنيدق مشمش نزولا حتى بلدة حرار.
 
وأشار الى أن طريق وطى مشمش البويدرات مرجحين الهرمل مقطوعة. وكذلك طريق القموعة مرجحين الهرمل. وطريق القموعة الشنبوق في اتجاه القبيات مقطوعة ايضا.
 
وتمنى ديب على جميع السائقين التقيد بالارشادات وعدم سلوك هذه الطرق ليلا ومع ساعات الصباح تخوفا من حصول حوادث انزلاق بفعل تكون الجليد.
 
وتسببت الرياح العاتية التي ضربت المنطقة الساحلية والوسطية من عكار، بأضرار في بساتين الحمضيات التي تساقطت ثمارها، كما خربت العديد من البيوت الزراعية المحمية ما أدى الى تسرب المياه الى داخلها.
 
كما، أن الامطار الغزيرة رفعت من منسوب مياه الانهر.
 
إشارة الى أن صيادي الاسماك في مرفأ العبدة وبسبب الانواء البحرية وارتفاع الامواج لم يتمكنوا من الخروج بمراكبهم للصيد، ويتخوف الصيادون من انهيار السنسول الغربي لمرفأ العبدة المتصدع أساسا، ولم تتم صيانته وإعادة تأهيله.
وطنية
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