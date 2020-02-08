أسرار الصحف ليوم السبت 8 شباط 2020

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البناء

خفايا

يسعى مصدر دبلوماسي غربي في بيروت لمعرفة ما إذا كان حزب الله ترك للحكومة خوض العلاقات العربية والدولية لتأمين المال اللازم، وقام بتحضير خطة بديلة تعتمد فتح الأسواق اللبنانية السورية العراقية بالعملات المحلية وفتح قنوات بحث تفاهمات كبرى مع روسيا والصين لتقديمها كبديل للفشل، وتكون بمثابة الأمر الواقع.

كواليس

قال سفير أوروبي لمسؤول فلسطيني إنه فوجئ بسرعة وحجم التعبئة الشعبية الفلسطينية للدخول في ما يشبه انتفاضة مستديمة ومتجددة على مدار الساعة تشمل قرى وبلدات ومدناً لم تعرف المواجهات منذ شهور وسنوات. واعتبر أن تصاعد الانتفاضة سيجعل صفقة القرن لا تعيش سنة.

اللواء

همس

لا يلوح في أفق المفاوضات مع البنك الدولي أي نموذج، يمكن اتباعه للخروج من الأزمة، لا اليوناني، ولا القبرصي، ولا حتى البرازيلي؟

غمز

لا تخفي وزيرة متحمسة مواجهة مع الطبقة السياسية، عندما يحين موعد اجراء تشكيلات منتظرة..

لغز

يترحم موظفون في وزارات على قلة خبرة وزراء جدد، وطرائقهم الارتجالية في العمل!

الجمهورية

رغم الخلاف الذي رافق تشكيل الحكومة الجديدة فإن اتفاقاً سابقاً جرى التوصل اليه بين فريقين للبت بخلاف بين مؤسستين بدأ تنفيذه.

أرجأ جهاز أمني الاعلان عن إنجاز هام الى مرحلة لاحقة بانتظار استكمال ما تبقى من مراحل العملية.

تعرض أحد المسؤولين في حزب لبناني فاعل لمجموعة من الملاحظات السلبية نتيجة أدائه السلبي في المرحلة الاخيرة.