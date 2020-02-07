الحريري يطلب تغيير مكان الاحتفال بذكرى 14 شباط

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صدر عن "تيار المستقبل" ما يلي:

يعلن "تيار المستقبل" أنه بناء لطلب الرئيس سعد الحريري تقرر نقل مكان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشر لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط المقبل الى "بيت الوسط" في بيروت.

ولما كان "تيار المستقبل" قد شرع بتوزيع الدعوات سابقا على أساس الاحتفال في "البيال"، ونظرا لضيق الوقت الفاصل عن الموعد، فإنه يتمنى على كافة المدعوين أن يأخذوا علما بنقل مكان الاحتفال إلى "بيت الوسط" حيث سيكون الرئيس سعد الحريري شخصياً في استقبالهم، ويتوجه إليهم بكلمة للمناسبة.