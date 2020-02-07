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تعميم هامّ من وزير الصحة

7
FEBRUARY
2020
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صدر عن وزير الصحة العامة د. حمد حسن تعميم متعلق بالإستشفاء وينص على ما يلي:


1 - أمام تزايد عدد الشكاوى من المرضى في المستشفيات لجهة عدم وجود أمكنة مخصصة لوزارة الصحة العامة، وحفاظاً منا على سلامة المرضى وحقهم بالاستشفاء وتقديم الخدمة اللازمة بالسرعة الممكنة، يرجى اتباع الخطوات التالية:


أ: الاتصال بالطبيب المراقب التابع لوزارة الصحة العامة في المستشفى للمساعدة (إسم الطبيب ورقم هاتفه على باب مكتبه أو في الطوارىء أو في مكتب الدخول)


ب: في حال عدم التجاوب، التواصل مع رؤساء المصالح أو أطباء الأقضية في المحافظات للتدخل وإجراء المقتضى.


ج: الاتصال على الخط الساخن المخصص لوزارة الصحة العامة 24/24 (الرقم 1214)، أو بسنترال الوزارة خلال الدوام الرسمي على الارقام التالية 01-830300 / 01-830281 لتسجيل الشكوى والمراجعات التي سيصار إلى متابعتها من قبل مديرية العناية الطبية.


2- نلفت عناية المواطنين إلى حق المستشفى بالحصول على فرق الاستشفاء المحدد بـ 15% بناءً على الفاتورة المفصلة التي تصدرها الإدارة المالية للمستشفى قبيل مغادرة المريض وبموجب ايصال رسمي.


3- وفق القانون اللبناني، إن وزارة الصحة العامة لا تستطيع تقديم الخدمة للمرضى المستفيدين من الجهات الضامنة كافة، وفي حال الضرورة يجب مراجعة المرجعيات التابعة (للجهات الضامنة) وليس وزارة الصحة العامة.

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