كلمة للسيّد نصرالله

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لمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء السيد عباس الموسوي، الشيخ راغب حرب، الحاج عماد مغنية وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، يقيم حزب الله مهرجان "قادة الشهادة والبصيرة" والذي يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأحد 16 شباط 2020 الساعة الثانية والنصف عصراً في مجمع سيد الشهداء - الرويس - بيروت.

كما سيكون هناك مهرجان في المناطق: البقاع: مبنى بلدية النبي شيت، منطقة الجنوب الأولى - حسينية طيردبا، منطقة الجنوب الثانية - حسينية بلدة جبشيت.