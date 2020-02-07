تكسير سيارة عضو بلدية!

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أقدم مجهولون في بلدة بلاط - قضاء جبيل، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، على تمزيق إطارات سيارة الرئيس السابق لبلدية بلاط عضو المجلس البلدي الحالي أندريه القصيفي وتكسيرها، وهي من نوع مرسيدس 230s، والحقوا بها أضرارا فادحة. وادعى القصيفي على مجهولين أمام مخفر جبيل.



وسادت حال من التوتر بعد الحادث، الذي كان محل استنكار عدد من الفاعليات الجبيلية، وتلقى القصيفي اتصالات منددة من رؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها. كذلك اتصل به نقيب المحررين جوزف القصيفي الذي دان الحادث، ودعا السلطات الأمنية المختصة إلى "كشف النقاب عن الفاعلين وسوقهم أمام القضاء المختص، تداركا لأي مضاعفات سلبية".