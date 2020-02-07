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نقابة موزعي الغاز زارت وزير الطاقة وسلمته كتاباً عن وضع القطاع

7
FEBRUARY
2020
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أعلنت نقابه موزعي الغاز بالمفرق والجملة ومتفرعاتها في لبنان، في بيان ان وفدًا من النقابة ضم رئيسها عبد الهادي كمال العبيدي وأمين السر جان حاتم والأعضاء: وليم عوض، عبد الرحمن العبيدي وجوني حداد وممثل النقابة في الشمال مصطفى العتر، زار وزير الطاقه والمياه المهندس ريمون غجر في حضور المديرة العامة ارور فغالي والمستشار داني سماحة.

 

وأشار البيان الى “ان الوفد هنأ الوزير بمنصبه، وعرض معه شؤون وشجون النقابة ولاسيما الازمه التي ألمت بالبلد والمشاكل التي تعترض القطاع بشكل عام. وتم البحث في الصيغه المتبعة مع مصرف لبنان والقيمة التي يتحملها العاملون في القطاع منذ بداية الازمة حتى اليوم ولكن لم نعد نستطيع تحمل هذه الأعباء والخسارة التي اثرت بشكل كبير على توزيع الماده الغاز في السوق بالكمية المطلوبة والسعر الرسمي المحدد من قبل وزاره الطاقه ولا يمكن مخالفته ويخضع لمراقبة حمايه المستهلك”.

 

وأوضح البيان “ان الوفد تمنى على وزير الطاقة إعادة النظر بجدول تركيب السعر ولضمان ما يراه مناسبا لاستمرارالعمل في هذا القطاع وتأمين هذه المادة الحيوية والضرورية ولا سيما في موسم البرد لتصل إلى المواطن والمستهلكين ولضمان عدم تكرار الوقوع في أزمه توزيع كما حصل منذ بدايه العام”.

 

وثمنت النقابة تفهم الوزير وسلمته كتابا بالمطالب”.

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