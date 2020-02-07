الراعي بعد لقائه البابا فرنسيس: قداسته مدرك لأمور الكنائس في الشرق الأوسط

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إلتقى البابا فرنسيس، في حاضرة الفاتيكان، بطاركة الشرق الكاثوليك: البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، بطريرك السريان الانطاكي يوسف الثالث يونان، بطريرك انطاكية للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بطريرك بابل للكلدان الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك ابراهيم اسحق، وكاثوليكوس كيليكيا للارمن الكاثوليك غريغوار بطرس العشرون غبرويان.

وجرى بحث في قضايا كنسية الاوضاع في الشرق الاوسط.



وتسلم الحبر الأعظم من البطريرك الراعي مذكرة تتضمن شرحا مفصلا عن الاوضاع في لبنان والمنطقة.



بعد اللقاء، قال البطريرك الراعي: "لقاؤنا اليوم مع قداسة الحبر الأعظم، كان بطلب من البطاركة الشرقيين الكاثوليك الستة، وقد عملنا على تحضير ورقة تضمنت المواضيع التي أردنا طرحها مع الحبر الأعظم، وعلى رأسها القضايا والشؤون الكنسية التي كنا في حاجة الى مناقشتها مع قداسة البابا، الذي أعطانا بدوره توجيهاته ونظرته الى الأمور الكنسية. وشعرت بسعادة كبيرة لأن قداسته مدرك لأمور الكنائس في الشرق الأوسط وقضاياها وأهمية وجود المسيحيين ودورهم ورسالتهم مع شركائهم المسلمين".



وأضاف: "الموضوع الثاني الذي طرحناه، كان تقديم عرض سريع للأوضاع العامة في بلداننا العربية، أي لبنان وسوريا والعراق ومصر، بحيث كانت قراءة للأوضاع الراهنة من حروب وأزمات أدت الى هجرة المسيحيين خصوصا، الأمر الذي أوجب علينا متابعة أوضاعهم أينما وجدوا وتنظيم زيارات رسولية، تبعا لقرارات المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني. وتطرقنا أيضا الى موضوع منطقة الخليج، والتي كانت تابعة في الأساس لولاية البطاركة، وانتزعت منهم جراء ظروف تاريخية، إلا أن هذا الموضوع كان قد طرح من جديد في مجمع الكنائس الشرقية وتم التصويت بالايجاب على ضرورة استعادة صلاحيات البطاركة على منطقة الخليج، ووافق قداسة البابا على نتيجة التصويت الذي يعيد بلدان الخليج الى ولاية البطاركة".



وتابع: "لقاؤنا اليوم كان مناسبة لتأكيد أهمية كلمة قداسة البابا وموقفه من شعوبنا المسيحية ومنطقتنا، التي تعيش نموذج عيش مشترك مع المسلمين لبناء اوطاننا والحفاظ على تراثها الغني. الى جانب التشديد على دور الكرسي الرسولي وعلاقاته الديبلوماسية مع الاسرة الدولية من اجل وضع حد للحروب والنزاعات التي يعانيها عالمنا العربي".



ولفت الى "لقاء عمل طويل سيعقد غدا بين بطاركة الشرق الكاثوليك وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين، بناء على طلبه، لتداول المواضيع المذكورة".