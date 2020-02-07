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مذكرة توقيف بحق ربيع الزين..

7
FEBRUARY
2020
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي بسام الحاج رد التقرير الطبي الذي قدمه وكيل ربيع الزين المحامي نهاد سلمى، وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه وذلك بعد أن طلب القاضي الحاج التوسع بالتحقيق معه.

 

وقال المحامي سلمى: "بالامس، تلقيت اتصالا من محكمة بعبدا، غرفة الرئيس بسام الحاج، يبلغني عن موعد جلسة اليوم الجمعة الواقع في 7/2/2020. وعند سؤالي عن سبب الجلسة أبلغت ان هناك توسعا في التحقيق، علما ان موكلي قد أدخل المستشفى بشكل طارئ. واليوم توجهت الى غرفة الرئيس الحاج لأطلب تأجيل الجلسة بسبب تعذر حضور موكلي لأسباب صحية، وأبرزت تقريرا طبيا من الطبيب المختص بمعاينة موكلي، الا ان التقرير رفض من قبل القاضي الحاج واعتبره تقريرا غير جدي للمماطلة في الملف".

 

اضاف: "وعند السؤال عن سبب التوسع في التحقيق، خصوصا بعد تخلية موكلي قبل ايام، فكان الجواب ان النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا القاضية غادة عون ادعت عليه الامس بموجب ورقة طلب جديدة بمواد 587/317 عقوبات، وهي عقوبة جناية، علما انه في السابق ادعت النيابة العامة على موكلي بمواد جنحية تصل عقوبتها الى السنتين، حيث انتهت الجلسة بعدم قبول معذرة موكلي واصدار مذكرة توقيف بحقه والقاء القبض عليه بجرم التحريض على حرق المصارف وحرق مكتب"التيار الوطني الحر".

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