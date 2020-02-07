غجر استقبل سفيري تركيا والدنمارك

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إستقبل وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في مكتبه في الوزارة السفير التركي في لبنان هاكان شاكيل، في زيارة تعارف بروتوكولية، تم خلالها التباحث في سبل التعاون في مشاريع الكهرباء والغاز والمياه ولا سيما الفرص المتاحة لإمكانية الاستثمار في لبنان في قطاعات وزارة الطاقة والمياه.

كما استقبل وزير الطاقة والمياه سفيرة الدنمارك ميريت يول، وتم البحث في مشاريع تأمين الطاقة من الرياح وإمكانية استخدام توربينات رياح دانماركية الصنع.

كذلك جرى البحث في مشاريع المحركات العكسية في معملي الزوق والجية، وأعربت السفيرة الدنماركية عن رغبة بلدها في متابعة العمل في لبنان وتأمين التمويل اللازم لمشاريع مستقبلية جديدة لما فيه خير البلدين.