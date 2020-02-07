مداهمات في الضاحية

A + A -

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي -بتواريخ مختلفة- مقاطع فيديو يظهر فيها أشخاص يقومون بسرقة دراجات آلية.

وبناء عليه، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، توصّلت مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية الى تحديد هوية أفراد هذه العصابة التي تقوم بعمليات السرقة في عدّة أماكن، إضافةً إلى تعاطيهم المخدرات.

وعلى الأثر، قامت دوريات المفرزة المذكورة بمداهمات مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية، نتج عنها توقيف كل من:

- ح. و. (مواليد عام 2002، لبناني)

- ه. ع. (مواليد عام 2003، لبناني)

- ه. غ. (مواليد عام 2004، لبناني)

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة دراجات آلية وتعاطيهم المخدرات.

وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.