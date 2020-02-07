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طقس نهاية الاسبوع شديد البرودة والثلوج تلامس الـ600 متر

7
FEBRUARY
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادرة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود 90 كم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى 6 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 700 متر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع تساقط لحبات البرد على الساحل، نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية بسبب سرعة الرياح وسلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 600 متر لذا نحذر من خطر الانزلاق. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بالمنخفض الجوي كريم “KARIM” والذي يحمل معه أمطارا وعواصف رعدية ورياح قوية وكتل هوائية شديدة البرودة، مما يؤدي الى تساقط الثلوج على مستويات منخفضة دون ال600 متر في المناطق الشمالية والداخلية مع درجات حرارة هي الادنى هذا العام اعتبارا من صباح الاحد.

– الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر مع بدء فعالية المنخفض الجوي “KARIM” وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وامطار غزيرة خاصة في المناطق الجنوبية مع تساقط لحبات البرد كما تشتد سرعة الرياح التي تصل ال85 كم/س خاصة شمال البلاد مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود 4 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال1000 متر.

السبت: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود 90 كم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى 6 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 700 متر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع تساقط لحبات البرد على الساحل، نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية بسبب سرعة الرياح وسلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 600 متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.

الأحد: غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر مع حلول موجات من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 500 متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 9 درجات، في الداخل من 4 الى 10 درجات.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها من 25 الى 55 كلم/س وتشتد أحيانا لتصل الى 80 كم/س.
– الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الضباب وغزارة الأمطار.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%
– حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 16 درجة.
– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 06,30 ساعة غروب الشمس: 17,15

 

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