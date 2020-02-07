فيليب موريس إنترناشونال تطلق حملة مكافحة التدخين للشباب دون السنّ القانوني في لبنان

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أطلقت شركة فيليب موريس إنترناشونال ، حملة لمكافحة تدخين الشباب والشابات لمن هم دون السنّ القانوني، والتي تأتي هذه المرة في إطار مساندة توجهات وجهود الدولة اللبنانية للحد من انتشار ظاهرة التدخين بين الفئات العمرية دون سن الثامنة عشرة.

من جانبه صرح فاسيليس جاتسيليس، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي، أن الحملة تأتي انطلاقا من إيمان الشركة الراسخ بأهمية دورها في تنمية وتطوير المجتمع اللبناني، موضحا أن فيليب موريس إنترناشونال تمتلك تاريخا مشرفا من المبادرات المجتمعية الناجحة، والتي انطلقت جميعها من التزامات أخلاقية وأدبية وقانونية معلنة، مؤكدا أن الشركة حريصة على تطبيق ما تؤمن به على أرض الواقع، لذلك نسعى جاهدين لاستكمال جهودنا في مجال مكافحة ومنع التدخين لمن هم دون السن القانوني.

وأكد جاتسيليس أن فيليب موريس تشجع دومًا الموزعين والتجار وأصحاب المتاجرعلى ضرورة الالتزام بتطبيق مواد القانون التي تحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ لمن يقل عمره عن 18 عاما، وهذا تحديدا هو الهدف الرئيسي من حملتنا. أما الهدف الثاني فهو تعريف هؤلاء التجار بنصوص القانون والعقوبات المقررة فيه لمن يخالف أحكامه.

وأشار جاتسيليس إلى أن الحملة شهدت نزول مجموعات وفرق عمل فيليب موريس إنترناشونال في مختلف المناطق لنشر أهداف الحملة وتحقيق التوعية اللازمة بها عن طريق عقد لقاءات مباشرة مع التجار والموزعين، كما تم خلال أيام الحملة التى إستمرّت حتى 31 كانون الثاني توزيع مجموعة من ملصقات التوعية التي تحمل رسائل واضحة بعدم بيع أي منتجات تبغيّة لمن هم أقل من 18 عام.

الهدف الرئيسي من برنامج "أقل من 18 سنة؟.. مش رح بيعك منتجات تبغ" هو التوعية و تنفيذ أحكام قانون حظر بيع منتجات التبغ للقاصرين، إذ أن نصت المادة 4 من القانون رقم 174 لسنة 2011 على أنه "يحظر تزوبد القاصرين بأيّ منتج من المنتجات التبغية وتقديمها لهم بأيّ وسيلة كانت كالبيع أو التوزيع المجاني". كما أنه نصّت المادة 15 من القانون رقم 174 أنه "يعاقب بالغرامة من ضعفين إلى ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من أقدم على مخالفة المادة الرابعة. و في حال التكرار يعاقب المرتكب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بالغرامة من عشرة إلى عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور."

و كان قد تعهد أكثر من 6000 تاجر في لبنان على عدم بيع منتجات التبغ على جميع أنواعها إلى القاصرين.