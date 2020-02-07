living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بنك "سوسيتيه جنرال" في لبنان ينفي: لا انسحاب فرنسيا من رأسمال البنك

7
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن "بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل." البيان التالي:

"ورد في جريدة الأخبار الصادرة يوم الجمعة 7 شباط 2020 مقالة عنوانها "الفرنسيون ينسحبون من سوسيتيه جنرال"، تضمّن وقائع مغلوطة ومفبركة جملةً وتفصيلاً الأمر الذي يعرض الجريدة المذكورة وكاتب المقال والمدير المسؤول عنها للملاحقة الجزائيّة.

ويهمّ للمصرف توضيح ما يلي:

(1) انّ الاجراء المحاسبي المتخذ من قبل "سوسيتيه جنرال" (فرنسا) باتخاذ مؤونة على مساهمة المصرف المذكور في رأسمال "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل." هو اجراء متبع عند انخفاض التصنيف الائتماني للدولة التي يعمل فيها المصرف المحلّي، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبيّة الدوليّة IFRS. هذا، وان الاجراء المحاسبي المذكور لا يعني اطلاقاً، وخلافاً لما ورد في المقال، بانسحاب "سوسيتيه جنرال (فرنسا)" من رأسمال "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل." وليس له أي علاقة بالوضع المالي للمصرف المذكور.

(2)ان "بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل."، الذي هو بصدد انجاز عمليّة زيادة أمواله الخاصة الأساسية من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity Tier 1) لغاية مبلغ 283 مليون دولار أميركي عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الأميركي (وفقاً للمقررات الصادرة عن مجلس الادارة وعن الجمعية العموميّة المنعقدة بتاريخ 23/01/2020 بهذا الخصوص) إنفاذاً للتعميم الوسيط الصادر بتاريخ 04/11/2019 عن مصرف لبنان تحت رقم 532، يتقيّد بمعايير الملاءة والسيولة المفروضة من مصرف لبنان ومعاهدة بازل الدوليّة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout