بنك "سوسيتيه جنرال" في لبنان ينفي: لا انسحاب فرنسيا من رأسمال البنك

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صدر عن "بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل." البيان التالي:

"ورد في جريدة الأخبار الصادرة يوم الجمعة 7 شباط 2020 مقالة عنوانها "الفرنسيون ينسحبون من سوسيتيه جنرال"، تضمّن وقائع مغلوطة ومفبركة جملةً وتفصيلاً الأمر الذي يعرض الجريدة المذكورة وكاتب المقال والمدير المسؤول عنها للملاحقة الجزائيّة.

ويهمّ للمصرف توضيح ما يلي:

(1) انّ الاجراء المحاسبي المتخذ من قبل "سوسيتيه جنرال" (فرنسا) باتخاذ مؤونة على مساهمة المصرف المذكور في رأسمال "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل." هو اجراء متبع عند انخفاض التصنيف الائتماني للدولة التي يعمل فيها المصرف المحلّي، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبيّة الدوليّة IFRS. هذا، وان الاجراء المحاسبي المذكور لا يعني اطلاقاً، وخلافاً لما ورد في المقال، بانسحاب "سوسيتيه جنرال (فرنسا)" من رأسمال "بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل." وليس له أي علاقة بالوضع المالي للمصرف المذكور.

(2)ان "بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل."، الذي هو بصدد انجاز عمليّة زيادة أمواله الخاصة الأساسية من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity Tier 1) لغاية مبلغ 283 مليون دولار أميركي عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الأميركي (وفقاً للمقررات الصادرة عن مجلس الادارة وعن الجمعية العموميّة المنعقدة بتاريخ 23/01/2020 بهذا الخصوص) إنفاذاً للتعميم الوسيط الصادر بتاريخ 04/11/2019 عن مصرف لبنان تحت رقم 532، يتقيّد بمعايير الملاءة والسيولة المفروضة من مصرف لبنان ومعاهدة بازل الدوليّة.