living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 شباط 2020

7
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

خفايا

دعت مصادر حكومية لمراقبة الانتقادات التي تطال وزراء محدّدين وتستثني الحكومة لمعرفة ما إذا كان التصويب على الوزراء يستهدف فريقاً بعينه أم أن الاستهداف يشمل الحكومة بمكوّناتها، لكن عبر الوزراء الذين تشكل أسماؤهم رموزاً أو يتولون حقائب مهمة تعني المعارضين.

اللواء

همس

يواجه لبنان خيارات صعبة، في ما خصَّ تسديد الديون السيادية، وللخيارات المقترحة تداعيات في غير مجال.

غمز

تدخلت جهة نافذة لإحتواء أزمة كانت متوقعة لدى مناقشة وإقرار البيان حكومياً.

لغز

يجزم مراقبون أن رئيس تيّار سياسي موالٍ أخذ بالانحسار في شارعه، على نحو محسوس على الأرض!

الجمهورية

نقل عن مسؤول سياسي قوله: أعجب أن البعض في السلطة لم يتعلم من تجربته السياسية سوى الإفتراء والطعن في الظهر.

يستعد تيار سياسي غائب فعليا عن الساحة للتحضير لاحتفالية في مناسبة خاصة بطريقة مختلفة عن السنوات السابقة.

بدأ عدد من المسؤولين السابقين البحث عن عمل جديد في أعقاب تركهم مهامهم فبعضهم ترك عمله السابق وآخرون يسعون الى مهام إستشارية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout