أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 شباط 2020

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البناء

خفايا

دعت مصادر حكومية لمراقبة الانتقادات التي تطال وزراء محدّدين وتستثني الحكومة لمعرفة ما إذا كان التصويب على الوزراء يستهدف فريقاً بعينه أم أن الاستهداف يشمل الحكومة بمكوّناتها، لكن عبر الوزراء الذين تشكل أسماؤهم رموزاً أو يتولون حقائب مهمة تعني المعارضين.

اللواء

همس

يواجه لبنان خيارات صعبة، في ما خصَّ تسديد الديون السيادية، وللخيارات المقترحة تداعيات في غير مجال.

غمز

تدخلت جهة نافذة لإحتواء أزمة كانت متوقعة لدى مناقشة وإقرار البيان حكومياً.

لغز

يجزم مراقبون أن رئيس تيّار سياسي موالٍ أخذ بالانحسار في شارعه، على نحو محسوس على الأرض!

الجمهورية

نقل عن مسؤول سياسي قوله: أعجب أن البعض في السلطة لم يتعلم من تجربته السياسية سوى الإفتراء والطعن في الظهر.

يستعد تيار سياسي غائب فعليا عن الساحة للتحضير لاحتفالية في مناسبة خاصة بطريقة مختلفة عن السنوات السابقة.

بدأ عدد من المسؤولين السابقين البحث عن عمل جديد في أعقاب تركهم مهامهم فبعضهم ترك عمله السابق وآخرون يسعون الى مهام إستشارية.